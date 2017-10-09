Рынок труда в Петербурге оживился: у кого растут зарплаты

Эксперты проанализировали годовую динамику заработной платы в популярных категориях профессий в Санкт-Петербурге и выяснили, максимальная положительная динамика, 22,4%, отмечена в разделе «Управление персоналом».

В категориях «Банки, инвестиции» и «Страхование» рост зарплаты составил 12,5% и 11,2% соответственно.

Наиболее заметное снижение ставок произошло в категориях «Консультирование» (-15%) и «Медицина, фармацевтика» (-10,1%). Также в число профессиональных групп с отрицательной динамикой зарплаты вошли «Высший менеджмент» (-9%), «Искусство, развлечения» (-6,2%) и «Без опыта, студенты» (-2,9%).

По данным «Avito Работа», наиболее заметный годовой рост ставок произошел в категории «Юриспруденция» – на 11,2%. Специалисты в этой сфере претендуют в среднем на 30,5 тыс. руб. против 27,4 тыс. руб. годом ранее. На 10,4%, с 28,2 тыс. руб. до 31 тыс. руб., увеличилась заработная плата в разделе «Банки, инвестиции». Замыкает тройку лидеров категория «Искусство, развлечения», где темп роста составил 9,5%.

Этой осенью, по данным портала, наметился новый тренд: количество вакансий растет, но число специалистов, ищущих работу активно (и отмечающих это в своих резюме), снижается. Наиболее выражена такая картина в сфере IT — для тех, кто занимается созданием и поддержанием интернет-сайтов, IT-аналитиков, разработчиков мобильных приложений и некоторых других специалистов.

Не рвутся активно искать новую работу инженеры в области добычи нефти и газа, в машиностроении, энергетики и инженеры по качеству и сертификации. Пассивную позицию при поиске занимают также работники отдельных направлений финансовой сферы: специалисты по бюджетированию, финансовые аналитики, аудиторы, риск-менеджеры в банках и специалисты по проблемной задолженности.

(По материалам bankiros.ru pitert.ru)