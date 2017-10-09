Рада рассмотрит предложение временно ограничить поездки украинцев в Россию
9 октября 2017, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
На рассмотрение Верховной рады Украины внесен законопроект, предусматривающий временное введение ограничений для граждан на поездки в Россию. Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента.
В первую очередь документ будет рассматривать Комитет ВР по иностранным делам, а также ряд других комитетов, в том числе комитет по вопросам национальной безопасности и комитет по вопросам европейской интеграции. Полный текст проекта закона не приводится.
Авторами законодательной инициативы стали представители Блока Петра Порошенко Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко.