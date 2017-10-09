Рада рассмотрит предложение временно ограничить поездки украинцев в Россию

На рассмотрение Верховной рады Украины внесен законопроект, предусматривающий временное введение ограничений для граждан на поездки в Россию. Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента.

В первую очередь документ будет рассматривать Комитет ВР по иностранным делам, а также ряд других комитетов, в том числе комитет по вопросам национальной безопасности и комитет по вопросам европейской интеграции. Полный текст проекта закона не приводится.

Авторами законодательной инициативы стали представители Блока Петра Порошенко Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко.