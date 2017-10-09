Наш человек в Китае

Смолянка, живущая в Пекине, рассказала «Рабочему пути» о «мясных конфетах», «детях-императорах», рукотворных ветрах и причинах восточноазиатского экономического чуда.



Вы заметили, что Китая в нашей жизни становится все больше? К тому, что быт россиян заполнен вещами «made in China», от моркови и туристических сувениров до айфонов и автомобилей, все уже привыкли. Но в последнее время «тень» этой страны с более чем миллиардным населением нависает уже не только над российским Дальним Востоком.



Мы и решили расспросить нашу землячку, которая несколько лет работает в Пекине, о жизни и нравах наших китайских друзей.



О быте



Китайцы меряют вместительность квартир количеством спален. Гостиная обычно начинается сразу от входной двери, без всякого тамбура (если есть коридорчик, то совсем крохотный). Обеденный стол может стоять прямо у двери. Уличную обувь снимать дома не принято. Благо уборщиков везде много (гастарбайтеры из провинции цепляются за любую работу), а лессовые почвы Пекина даже в дождь не образуют такой грязи, как у нас.



Туалет в доме - не по фэн-шую. Поэтому нередко пожилые обитатели старых одноэтажных домов в центре города даже после их реконструкции предпочитают пользоваться общественными уборными, которых много в таких районах.



Очень часто в душе нет привычной для нас кабины с поддоном – вода сливается прямо на герметичный пол, в котором устраивается сток. Поголовно у всех - смартфоны. Кнопочный телефон Анна видела несколько лет назад, видимо, у людей из деревни. Электронные кошельки - и у мелких торговцев на рынке, и на лотке с фруктами. Покупатель переводит деньги продавцу, просканировав баркод.



Там отсутствует такой культ моря, как у нас, - у китайцев нет обыкновения в отпуске нежиться на пляже. В стране огромная прибрежная полоса, но на ней всего несколько значимых курортов. Кстати, купальные костюмы с балаклавами - обычное дело. Красивой считается белая кожа.



Китайцы любят петь. Часто на улицах человек может подпевать тому, что играет у него в наушниках, или просто так.



О кулинарии



Китайская кухня очень разнообразная, ее особенность – все жарят в большом количестве масла. Рис - основа южной кухни, Пекин же входит в ареал северной. Там всему голова - пшеница. Основные блюда - лапша, пельмени и маленькие пирожки (баоцзы). В столице можно найти практически любые продукты: и для восточных блюд, и для европейских. Правда, иногда они представлены в не совсем привычном виде. Например, гречка - зеленая. Ее там больше знают по лапше. Единственное, чего Анне так и не удалось обнаружить, - подсолнечное масло «с запахом».



Многие питаются вне дома, часто едят «на бегу». На улицах полно трехколесных электровелосипедов с газовой плитой в кузове, на которой жарят лепешки. Тарелка лапши без мяса в дешевом ресторанчике (так называют любую забегаловку) может стоить 2 юаня (около 18 руб.)



Из экзотики Анна пробовала лягушек, но их и в Смоленске в ресторанах теперь подают. Что касается гастрономического экстрима, то на севере Китая насекомых не едят, в отличие от юга. А засушенного скорпиона или какую-нибудь личинку на палочке можно найти и в Пекине. Непривычны несоленые картофельные чипсы - с черникой, медом и т. д.



В этом году появилось мороженое с васаби. Оказалось, вкусно: сочетание сладкого и острого очень интересное. Насчет мяса, так те части туши, которые мы обычно не едим - копыта, лапы, там считаются деликатесами и стоят дорого.



Хотя россияне подчас преувеличивают кулинарную «замороченность» китайцев. Например, принимают за «мясные конфеты» маленькие брикеты из сушеного мяса в пряностях, завернутые в фантики. Но они продаются в отделах снэков вместе с солеными орешками и т. п., не в кондитерских.

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