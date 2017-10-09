Школьники Череповца могут изучать химию, физику и экологию прямо на химическом заводе. Правда не настоящем, а виртуальном. В городе открылся познавательный центр "Зелёная планета", сообщает Общественное Телевидение России.

К самому процессу производства, например, серной кислоты или аммиака учеников здесь, конечно, не допускают. Но о том, как получают эти вещества и зачем они нужны, рассказывают подробно. Практически все экспонаты "Зелёной планеты" интерактивные. В одном зале можно проследить весь путь удобрения - от создания маленькой гранулы до сбора урожая. В другом представлены образцы природных ископаемых - апатиты и фосфориты. И тут же на мониторе рудники, где их добывают.