В Череповце открылся познавательный центр "Зелёная планета"
9 октября 2017, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]
Школьники Череповца могут изучать химию, физику и экологию прямо на химическом заводе. Правда не настоящем, а виртуальном. В городе открылся познавательный центр "Зелёная планета", сообщает Общественное Телевидение России.
К самому процессу производства, например, серной кислоты или аммиака учеников здесь, конечно, не допускают. Но о том, как получают эти вещества и зачем они нужны, рассказывают подробно. Практически все экспонаты "Зелёной планеты" интерактивные. В одном зале можно проследить весь путь удобрения - от создания маленькой гранулы до сбора урожая. В другом представлены образцы природных ископаемых - апатиты и фосфориты. И тут же на мониторе рудники, где их добывают.
Наталья Руфанова, директор интерактивно-познавательного центра "Зеленая планета" г. Череповец: "Ну и конечно развлекательная программа тоже присутствует. У нас год экологии. Поэтому для старших классов это экологический серпантин. И экологическая тропа для начальной школы. То есть дети ходят по станциям, зарабатывают баллы, спасают животных".
Всего же для школьников разных возрастов в "Зелёной планете" разработали 30 программ. Пока самая популярная - обзорная экскурсия, во время которой дети могут ознакомиться сразу со всей экспозицией.