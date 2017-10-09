Как был уничтожен кронштадтский форт «Павел»

Печальными памятниками техническому прогрессу стоят в акватории Финского залива полуразрушенные форты. Теперь это мрачные свидетели эпохи - у каждого из них своя судьба.



Вероятно, все слышали о неприятной истории, произошедшей с памятником Михаилу Тимофеевичу Калашникову? Когда на открытом монументе известного советского конструктора, автора знаменитого автомата АК, историки с удивлением обнаружили схему немецкого автомата? В теории заговоров и умышленную диверсию я не верю, так что подозреваю виной тому обычное разгильдяйство. Когда одному лень лишний раз проверить, другому, утверждающему проект, лень взглянуть и перепроверить... Знаем, сами не без греха. И это хорошо, когда результатом такой безалаберности становится только позор на весь мир. История знает массу примеров, когда человеческая глупость и невнимательность приводила к куда более серьезным последствиям.



Одну из таких печальных историй, произошедших в начале XX века, я и расскажу.



Необязательно быть мизантропом, чтобы заметить, что история человечества - это бесконечная гонка вооружений. Причем обороты все увеличиваются и увеличиваются. Мы тысячелетиями гонялись друг за другом с каменным топором, а в XX веке прошли путь от пулемета «Максим» до атомной подводной лодки.



Печальными памятниками техническому прогрессу стоят в акватории Финского залива форты. Созданные титаническим напряжением сил, отвечающие, на момент возведения, последним тенденциям технической мысли, они все-таки проиграли в этой скачке за актуальность. Теперь это полуразрушенные, мрачные свидетели эпохи. У каждого из фортов своя судьба.

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