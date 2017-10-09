Медицинский центр имени Н.И. Пирогова получит расширенный вестибюль

Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова получит новый расширенный вестибюль, благодаря которому там появятся автоматизированный гардероб и кафетерий, сообщает портал "Москва 24".



Здание корпуса № 10 находится в северной части комплекса центра. Расширяемый главный вход с вестибюлем обращен на Нижнюю Первомайскую улицу.



Существующий вестибюль корпуса расширят на 260 квадратных метров. Это позволит разместить в нем автоматизированный гардероб с конвейером на 1100 мест и кафетерий на 20 мест. Увеличится площадь регистратуры, благодаря чему ее работа станет эффективнее, а качество обслуживания пациентов повысится, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.



Для удобства маломобильных групп населения предусмотрены специальные санузлы и пандусы. Предполагается также благоустройство площадки перед главным входом, где установят лавочки и вазоны с цветами. Главный фасад пристройки будет представлять собой легкий металлический витраж. Цоколь облицуют керамогранитом, уточняет "М24".



