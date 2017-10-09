Королева Крыма представит Россию в Турции

С 5 по 12 ноября в Анталии (Турция) состоится конкурс профессиональных моделей FUTURE FASHION FACES WORLD, на котором крымчанка Дарья КОЩЕЕВА представит Российскую Федерацию.

Как сообщила «Аргументам недели – Крым» директор крымского модельного агентства Black Sea Models Виктория БИЛЬ, Дарья не только соответствует всем модельным требованиям, но и прекрасно образована и воспитана.

Сейчас девушка активно готовится к участию в проекте: посещает спортзал, совершенствует английский, подбирает гардероб. Конкуренцию крымчанке составит множество конкурсанток из разных стран, пишут "Аргументы недели - Крым".

Национальный костюм, по традиции, создает дизайнер Юлия ГЕЛЕВЕРЯ, наряды от которой не раз приносили удачу крымским красавицам.