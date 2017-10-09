Клиенты "Тинькофф банка" столкнулись с трудностями в работе личного кабинета и мобильного приложения. Пользователи мобильного приложения сталкивались с уведомлением, что функции банка по техническим причинам не доступны.

В браузерной версии и при использовании СМС возникали проблемы при пополнении карты. Некорректно отображалась информация о счетах.

Представители кредитного учреждения пояснили, что они предпринимают все возможное, чтобы устранить нестабильность в работе сервисов в ближайшее время. В банке добавили, что операции по картам проводятся в нормальном режиме.

Созданный в 2006 году "Тинькофф банк" - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет.