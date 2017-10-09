Кот явился причиной судебной тяжбы между бывшими супругами в Нижнем Новгороде
9 октября 2017, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижнем Новгороде женщина обратилась в суд с иском к бывшему мужу с требованием вернуть кота, который проживает с ним после развода. Истица указала в заявлении, что ответчик забрал у нее кота, не имея на это никаких прав.
При этом нижегородка считает, что за животным нет должного ухода.
Почти год женщина пыталась договориться с бывшим мужем мирно, однако ее старания оказались тщетными, что и побудило ее обратиться в официальные инстанции.