Кот явился причиной судебной тяжбы между бывшими супругами в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде женщина обратилась в суд с иском к бывшему мужу с требованием вернуть кота, который проживает с ним после развода. Истица указала в заявлении, что ответчик забрал у нее кота, не имея на это никаких прав.

При этом нижегородка считает, что за животным нет должного ухода.

Почти год женщина пыталась договориться с бывшим мужем мирно, однако ее старания оказались тщетными, что и побудило ее обратиться в официальные инстанции.