Октябрь 1917-го: грабежи и хаос

Ровно сто лет назад в России царила полная анархия. Грабежи при свидетелях в светлое время суток, азартные игры прямо в парках – нигде и никто не мог почувствовать себя в безопасности.

Осень 1917-го. В это время в России появились два новых слова: «хвост» (это означало очередь) и «разгрузка» (то есть грабеж). Люди стояли в очереди за продуктами, дровами, билетами. Билетные кассы брали штурмом. Все хотели поскорее покинуть Петроград после известия об отступлении русской армии из Риги.

В такой атмосфере появилось много криминальных элементов. В оставленных армией районах начались поджоги, грабежи усадеб. Милиции было очень мало, поэтому преступления спокойно совершались среди бела дня. Преступники также прикидывались носильщиками на вокзале и, заполучив имущество, тут же убегали. В парках все чаще стали играть в азартные игры на большие деньги. Столицу накрыла криминальная волна. О той осени можно много спорить, но одно ясно точно: это был очень непростой период для всех.