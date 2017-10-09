На заводе «Карабашмедь» завершился монтаж конвертеров

В Карабаше модернизировали производство -вместо старых печей были установлены три новых конвертера Kumera. Это позволит увеличить производительность предприятия и улучшить экологию.

Ремонты начались на «Карабашмеди» в сентябре, как раз по согласованному плану. Один конвертер весит более ста тонн и имеет емкость порядка 150 тонн. Каждый из них имеет современное оборудование по очистке воздуха от газа и пыли. Третий введут в эксплуатацию в 2018 году, когда закончится срок службы предыдущих печей.

Отметим, что все работы ведутся в рамках соглашения, которое подписали РМК, Минэкологии России, правительством региона и Росприроднадзором в прошлом году. На модернизацию завода РМК за последние три года направила 18 миллиардов рублей. Это позволит увеличить мощность «Карабашмеди» до 150 тысяч тонн черновой меди в год(сейчас 130 тысяч тонн), в том числе 130 тысяч тонн – из минерального сырья (сейчас 110 тысяч тонн).