Браконьеры в Усть-Большерецком районе лишились почти 2,5 километров сетей

Сотрудники СВТУ ФАР совместно с инспекторами Ассоциации «Река Большая» за неделю изъяли на реках в Усть-Большерецком районе почти 2,5 километра сетей и 8 лодок.



Официальный промысел лососей на реке Большой и ее притоках закрыт. Тем не менее, браконьеры продолжают выставлять сети на реке Большой и ее притоках.



Только с начала октября совместными инспекторскими группами при проведении 54 проверок было составлено 9 административных протоколов, изъято около 200 кг рыбы, 8 лодки и 96 сетей общей протяженностью почти 2,5 км.

Всего с начала сезона сотрудниками СВТУ ФАР и инспекторами Ассоциации «Река Большая» проведено 2,3 тысячи рейдов, 8,9 тысячи часов на воде, 1748 проверок. Составлено 293 протокола об административных правонарушениях, материалы 8 дел переданы в полицию. У браконьеров в Усть-Большерецком районе изъято 797 сетей, 94 лодки, 28 моторов, более 8,7 тонны рыбы и почти полцентнера икры.

по сообщению портала "Полуостров Камчатка"