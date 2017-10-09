Свердловские почтальоны отмечают профессиональный праздник

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября, праздник входит в систему всемирных и международных дней ООН. Именно в этот день в 1874 году был создан Всемирный почтовый союз (ВПС), одной из стран-основательниц которого стала Россия. Сегодня в состав ВПС входят почтовые администрации из 192 стран мира, Почта России является членом Совета почтовой эксплуатации Союза.

Международная почта говорит на 6800 языках. Почтовые отделения есть в самых отдаленных регионах мира – от тихоокеанских островов до Северного полюса. Самое северное в мире почтовое отделение находится в России на острове Гукера на территории парка «Русская Арктика». Оно работает в период навигации с июня до сентября.

Стоит отметить, что одно из главных событий в области международной отрасли почтовой связи недавно состоялось в России. 18 и 19 сентября в Москве прошел второй ежегодный международный Форум глав почтовых служб (CEO Forum). В начале первого рабочего дня форума перед руководителями мировых почтовых служб выступили Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, генеральный директор Всемирного почтового союза Бишар Хуссейн, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Рашид Исмаилов и генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Почта России сегодня — это федеральный почтовый оператор, входящий в перечень стратегических предприятий РФ. Почта России обладает самой крупной филиальной сетью в стране — порядка 42 тысяч почтовых отделений и объединяет один из самых больших трудовых коллективов страны — около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

Логистическая инфраструктура Почты России имеет в своем активе собственные складские мощности, логистические центры и самую разветвленную филиальную сеть – 42 тыс. почтовых отделений, а также два магистральных самолета ТУ-204С-100, около 17 тысяч единиц автотранспортной техники и более 700 собственных железнодорожных вагонов.