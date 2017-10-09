Воду из Смолино перекачают в Курочкино

На днях депутат Госдумы Анатолий Литовченко и глава Челябинска Евгений Тефтелев приехали на озеро Смолино, чтобы найти варианты решения проблемы «большой воды». Народный избранник стал инициатором проекта восстановления насосной станции, с помощью которой из многоводного Смолино перекачают воду в расположенное рядом и постепенно обмелевшее озеро Курочкино.

Как уточнил сам парламентарий, от жителей Ленинского района ему поступило более 200 наказов о понижении уровня грунтовых вод. Их подполы затоплены — проблема ливневок в районе не решалась много лет. По весне из-за многоводия Смолино многие улицы подтапливались, и частные дома буквально уходили под воду.

Идею о перекачке воды поддержали губернатор Южного Урала Борис Дубровский и глава Челябинска Евгений Тефтелев. Только за этот год на решение проблемы было выделено 9.9 миллионов рублей (6,2 миллиона – из муниципального, 3,7 миллиона – из областного бюджетов).

На эти средства была начата масштабная работа. Была восстановлена насосная станция в поселке Сухомесово, однако сама система труд нуждается в замене. Делов том, что 20 лет назад трубы заложили на глубину полтора метра, и их путь пролезает через сады и под железной дорогой. «Продавить» эти трубы, скорее всего, не удастся — может затопить сады. Поэтому работы будут вестись поэтапно.

- Я остался доволен встречей, - рассказал Анатолий Литовченко. - Эксперты активно занимаются поиском решения проблемы.

Анатолий Литовченко отметил важность того, что в диалоге активное участие приняли садоводы.

- Они убедились, что власти делают все возможное, чтобы предотвратить в будущем подтопление их участков и жилых кварталов Ленинского района.

Следующей весной участники встречи решили снова приехать сюда, чтобы определить порядок дальнейшей работы.