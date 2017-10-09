Дуров перечислил условия превращения РФ в глобального технологического лидера

Павел Дуров рассказал, при каких условиях Российская Федерация может стать глобальным технологическим лидером.

Основатель Telegram разместил на своей странице «ВКонтакте» пост с комментарием к видео, в котором журналист и блогер Юрий Дудь посоветовал зрителям пользоваться мессенджером, созданным Дуровым. Дуров согласился со словами Дудя о том, что отечественные технологии – самые лучшие. При этом предприниматель выразил сожаление по поводу того, что российскому технологическому рывку мешают непродуманные законы. Еще одним препятствием Дуров назвал ограничения и риски, заставляющие бизнес уходить из страны.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении закона.