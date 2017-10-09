У Кремля в Москве 14 октября состоится последний в году развод караулов

На Соборной площади в Москве 14 октября пройдет последний в этом году развод пеших и конных караулов Президентского полка.

Об этом сегодня сообщили в Центре по связям с общественностью Федеральной службы охраны РФ. Отмечается, что традиция развода караулов была возрождена в 2005 году. Как уточняет РИА "Новости", данное мероприятие проводится исключительно в теплое время года, поскольку зимой военнослужащие посвящают все свое время тренировкам.

Напомним, что Президентский полк занимается решением специфических боевых задач и обеспечивает безопасность первых лиц государства, а также кремлевских ценностей.