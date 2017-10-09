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Российское телевидение снова показало бои детей Кадырова

9 октября 2017, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Российское телевидение снова показало бои детей Кадырова
фото: pixabay.com

На российском телевидении показали бои детей главы Чечни Рамзана Кадырова.

Показательные поединки по правилам бокса состоялись в минувшее воскресенье в Грозном. Судя по видеозаписи, опубликованной на сайте телеканала «Матч ТВ», на боях присутствовал известный американский боксер Рой Джонс-младший, не так давно ставший российским гражданином.

Соперниками сыновей Кадырова – 9-летнего Адама, 10-летнего Эли и 11-летнего Ахмада – стали ровесники из Кабардино-Балкарской республики. Все бои закончились победой хозяев ринга.

Напомним, «Матч ТВ» уже демонстрировал поединки детей Рамзана Кадырова осенью прошлого года. Тогда мальчики приняли участие в боях по правилам смешанных единоборств. Проведение подобных соревнований подверг критике президент Союза ММА России Федор Емельяненко, что привело к его конфликту с чеченскими чиновниками.

 

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