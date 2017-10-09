«Концлагерь «Красный» внесут в экскурсионные маршруты

Министерство курортов и туризма Республики Крым выступило с инициативой включить Мемориал памяти жертв фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов в концлагерь «Красный» в селе Мирное Симферопольского района в экскурсионные и туристические маршруты, в частности, военно-патриотической направленности.

Этот вопрос обсуждался в ходе заседания круглого стола с туроператорами и субъектами экскурсионной деятельности, организованного Министерством курортов и туризма Крыма совместно с руководством мемориала, передает пресс-служба ведомства, пишут "Аргументы недели-Крым".

В ведомстве также отметили, что военно-патриотический туризм в Крыму становится все более востребованным видом туризма, и ведомство уделяет внимание развитию данного направления. На сегодняшний день мемориал ежегодно привлекает тысячи посетителей, но при этом он практически не представлен в программах туристских фирм. В свою очередь, экскурсоводы и туроператоры поддержали инициативу министерства по включению мемориального комплекса в свои маршруты.