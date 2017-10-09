Украинцы всех стран приедут в Крым поговорить

Представители украинских диаспор из различных стран соберутся на первый международный съезд в Крыму.

Как рассказал глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур СМИРНОВ, активисты хотят заявить, что Киев не может говорить от имени всего украинского народа, пишут "Аргументы недели - Крым".

Как добавил СМИРНОВ в разговоре с «РИА Новости», на мероприятие приедут участники из Украины, Белоруссии и Молдавии. Они проведут дискуссию на тему сотрудничества украинских общественных организаций с соотечественниками за рубежом.