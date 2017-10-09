Православный режиссер опубликовал в интернете свой ответ «Матильде»

Православный режиссер и меценат Сергий Алиев выложил в интернете свой фильм, ставший ответом на киноленту «Матильда».

Документальная картина получила название «Оболганный государь». Фильм продолжительностью 45 минут смонтирован из выступлений экспертов, рассказывающих свою версию биографии Николая II, сообщает «Русская планета».

Напомним, художественная лента Алексея Учителя «Матильда», повествующая об отношениях балерины Матильды Ксешинской и последнего российского императора, вызвала массовое возмущение у православных активистов. Ранее «Аргументы недели» писали, что скандальная ситуация, возникшая вокруг этой картины, вынудила уйти в отставку главу общественного совета при Министерстве культуры.