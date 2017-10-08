В сети обсуждают больницу Воронежа с тараканами

В сети обсуждают одну из больниц Воронежа, пациенты которой вызвали телеведущую Лену Летучую проверить чистоту в клинике. Елена Летучая прославилась проверками российских ресторанов.

В Воронеж известная телеведущая приехала провести мастер-класс в одном из вузов. Во время мастер-класса в экономико-правовом институте одна из будущих журналисток попросила Летучую проверить одну из воронежских больниц, объяснив, что в Воронеже проблемы существуют в медицинских учреждениях.

Городской клинической больнице имени Федяевского 190 лет в Воронеже. Пациенты пишут в Интернете отзывы: кровати, стены, оборудование - в жутком состоянии, грязные туалеты, в отделении не душевой кабины.

Лена Летучая убедилась лично. В больничном туалете ползают тараканы. Матрасы на кроватях в палатах запачканные, со следами жизнедеятельности людей. Телеведущая заявила о настоящей антисанитарии в этой больнице.