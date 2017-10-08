В Пулково за один день взыскано более 320 тысяч рублей долгов

Накануне в петербургском аэропорту "Пулково" прошла масштабная профилактическая операция "Должник", в которой приняли участие судебные приставы, сотрудники транспортной полиции, ГИБДД и налоговой службы.

Представители исполнительной власти расположились в зале вылета пассажиров международных и внутренних рейсов. Сотрудники УТ МВД России по СЗФО приглашали граждан к стойке, где судебные приставы проверяли наличие возбуждённых в отношении них исполнительных производств, а представитель ФНС проверял актуальность налоговой задолженности в случае её выявления. За несколько часов работы на наличие долгов было проверено 437 человек, из них 12 граждан оказались должниками. Им были вручены требования о явке на приём к судебным приставам, ведущим их исполнительные производства. Двое граждан погасили долги по штрафам ГИБДД на месте.

Также при выезде с территории, прилегающей к аэропорту, дежурила бригада судебных приставов мобильной группы «Поток» и сотрудник ГИБДД. Аппаратно-программный комплекс считывал номера проезжавших машин и сверял их с информацией, внесённой в базу данных судебных приставов. В результате было выявлено 30 автомобилей, принадлежащих должникам по исполнительным производствам. Одна из машин была арестована, владельцы остальных транспортных средств предпочли рассчитаться со своими долгами на месте. В итоге в этот день на дороге судебные приставы взыскали более 318 тысяч долгов по налогам, штрафам ГИБДД и прочим видам задолженностей.

(По материалам abnews.ru piter-news.net nevnov.ru)