Работники АПК отмечают профессиональный праздник

В воскресенье, 8 октября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудников агропромышленного комплекса.

Политик отметил высокое качество, а также большую востребованность российской продукции во всем мире. Как уточняется в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте кабмина, плоды ежедневной работы животноводов, хлеборобов и механизаторов постоянно можно увидеть в каждом российском доме. Именно от деятельности этих людей, по мнению Медведева, зависит продовольственная безопасность России.

Премьер-министр подчеркнул, что труженики АПК показывают пример того, как следует реализовывать программу импортозамещения и привлекать инвестиции.