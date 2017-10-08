В воскресенье будет закрыт центральный участок одной из веток московского метро

В воскресенье, 8 октября, будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии московского метро.

Движение поездов не будет осуществляться от станции "Новокузнецкая" до станции "Белорусская". В пресс-службе столичной подземки уточнили, что на вход и выход будут закрыты станции "Театральная", "Тверская" и "Маяковская". Как отмечает РИА "Новости", данные меры приняты в связи с капремонтом путей и обновлением инфраструктуры.

Пассажирам рекомендуют воспользоваться другими станциями метро, которые находятся поблизости. Уже в понедельник зеленая ветка будет работать в штатном режиме.