Обратите внимание, 7.10.17 со всех сторон читается одинаково. Энергетика такой последовательности чисел, считают те, кто верит в магию цифр, позволяет направить собственную энергию на исполнение желаний, способствовать удаче.

Многие пары, решившие соединиться узами брака, старались назначить регистрацию именно в этот день. Даже те, кто не верит в «магию» цифр, неосознанно стараются назначить какие-то важные события в своей жизни именно на такие дни.

Самым магическим и самым "заряженным" в 2017 будет день 17 ноября: 17.11.17.