Госдепартамент США призвал Россию установить заказчика убийства Политковской

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт призвала руководство России найти и наказать заказчиков убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской.

Нойерт отметила, что «нераскрытые убийства Политковской и других журналистов в России... лишь обострили атмосферу запугивания в отношении независимых журналистов».

Обозреватель "Новой газеты" получила известность как автор критических материалов о российской власти и ситуации в Чечне – прежде всего о нарушениях прав человека в республике. Политковскую убили в подъезде ее дома в Москве 7 октября 2006 года.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в своей книге "Самые громкие преступления 21 века" пишет, что заказчиком убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской мог быть предприниматель Борис Березовский.