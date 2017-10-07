Умер постоянный представитель России при ФАО

Постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Александр Горбань скончался в пятницу, 6 октября. Об этом сообщает МИД России.

Министерство иностранных дел выразило соболезнования родным и близким., отметив, что Александр Горбань был ярким профессионалом, чутким руководителем, отзывчивым другом, обаятельным человеком.

Российскому дипломату было 63 года. Место постпреда России при ФАО он занял в 2014 году.