Умер постоянный представитель России при ФАО
7 октября 2017, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
Постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Александр Горбань скончался в пятницу, 6 октября. Об этом сообщает МИД России.
Министерство иностранных дел выразило соболезнования родным и близким., отметив, что Александр Горбань был ярким профессионалом, чутким руководителем, отзывчивым другом, обаятельным человеком.
Российскому дипломату было 63 года. Место постпреда России при ФАО он занял в 2014 году.