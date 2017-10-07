В Генштабе отметили непопулярность альтернативной службы

Менее 500 человек из 142 тысяч, призванных в армию в марте текущего года, проходили альтернативную гражданскую службу (АГС), что свидетельствует о ее непопулярности в России.

Об этом сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Евгений Бурдинский.

В то же время Бурдинский напомнил, что единственным основанием для альтернативной службы является вероисповедание человека.

Осенний призыв в армию начался 1 октября. В войска, воинские формирования и другие органы в соответствии с указом президента РФ будет направлено 134 тыс. молодых людей.

Ранее Министерство иностранных дел Украины потребовало от России отменить военный призыв на территории Крыма и Севастополя. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.