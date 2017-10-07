Скончался старший брат президента Таджикистана

От инфаркта миокарда в субботу, 7 октября умер Нуриддин Рахмон, старший брат президента Таджикистана Эмомали Рахмона. 67-летний мужчина находился на лечении в Душанбе.

Сообщается, что его тело должны доставить на родину — в Дангаринский район. Там же восьмого октября пройдут похороны. Президент находится рядом с усопшим и принимает соболезнования.

Нуриддин Рахмон в последние годы никаких должностей не занимал и находился на пенсии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате президента Таджикистана Эмомали Рахмона.