В сети появилось видео со свадебным танцем Дианы Шурыгиной

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлен свадебный танец Дианы Шурыгиной.

Данные кадры появились на странице в Instagram, которая предположительно принадлежит девушке. Ролик можно посмотреть на сайте телеканала РЕН ТВ.

Героиня интернет-мемов, прославившаяся после серии телевизионных программ, посвященных истории с ее изнасилованием, вышла замуж в минувший четверг. Супругом Дианы Шурыгиной стал оператор Первого канала.

Как ранее сообщали «Аргументы недели», после росписи в ЗАГСе молодожены катались на автомобиле по Москве. Праздничный банкет в честь регистрации брака состоялся в одном из столичных ресторанов.