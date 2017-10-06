Роскомнадзор выпустил в своем твиттере видеоролик, в котором анонсировал «страшную правду». Пользователи соцсетей беспокоятся, что ведомство хочет заблокировать Telegram, однако в Роскомнадзоре отвергают эту версию.

"Бегите, бегите, пока можете", — говорит мальчик на видео. В конце появляется изображение 404 error.

В подписи к видео ведомство подчеркивает, что некое событие произойдет 9 октября.

Позднее на странице в соцсетях ведомства появилось сообщение: "Видим бурную реакцию на наш ролик. Но она, что называется, «не про то». "Не надо волноваться, речь о блокировках не идет. Дождитесь 9 октября. И всё увидите", — уточняет Роскомнадзор.