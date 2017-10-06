Более 60 маршрутов городского транспорта изменят в Москве

В центре Москвы изменят маршруты наземного городского транспорта. С 7 октября будут изменено более 60 маршрутов с учетом данных об их востребованности, говорится в сообщении ГУП «Мосгортранс».

Обновления коснутся маршрутов на Садовом кольце, площади Тверская Застава и Краснопресненской набережной.

Кроме того, изменятся и места расположения автобусных остановок: теперь они будут размещены ближе ко входу в метро.

Информация об обновлении маршрутной сети в центре города размещена на сайте мэра Москвы.