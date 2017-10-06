Более 60 маршрутов городского транспорта изменят в Москве
6 октября 2017, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы изменят маршруты наземного городского транспорта. С 7 октября будут изменено более 60 маршрутов с учетом данных об их востребованности, говорится в сообщении ГУП «Мосгортранс».
Обновления коснутся маршрутов на Садовом кольце, площади Тверская Застава и Краснопресненской набережной.
Кроме того, изменятся и места расположения автобусных остановок: теперь они будут размещены ближе ко входу в метро.
Информация об обновлении маршрутной сети в центре города размещена на сайте мэра Москвы.