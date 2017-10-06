Собянин утвердил порядок выделения участков Фонду реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил порядок и особенности оформления зе­мельно-правовых отношений в целях реализации программы ре­новации жилищного фонда в столице.

Документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы. В постановлении правительства от 5 октября говорится об утверждении схемы расположения земельных участков или участка на кадастровом плане территории. Утверждён также порядок предоставления земельного участка в безвозмездное пользование или в аренду. При запросе на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в качестве заявителя выступает Московский фонд реновации жилой застройки.

Власти российской столицы закрыли возможность включения новых домов в программу реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на президиуме городского правительства.