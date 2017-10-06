Главред «Эха Москвы» сообщил, что министр культуры госпитализирован

Министр культуры Владимир Мединский госпитализирован, сообщил в телеграм-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Запись «Владимир Мединский госпитализирован» появилась в канале в 15.59 мск.

Министерство культуры пока не прокомментировало данную информацию.

По данным РЕН ТВ, министр культуры Мединский проходит плановый медицинский осмотр. В понедельник приступит к работе в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что большинство ученых, которые входят в Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии по истории и археологии, проголосовали за лишение главы Минкультуры Владимира Мединского ученой степени.