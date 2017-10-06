Полиция нашла маму актера Александра Носика в Москве. Актер вчера забил тревогу, сообщил, что его мама Стерникова Мария Александровна вышла из церки и домой не вернулась.

Мария Стерникова - актриса, 35 лет проработала в Малом театре. Но в последнее время у женщины появились провалы в оперативной памяти. "Она помнит все старые события, людей, свою жизнь, тексты и спектакли, но может потеряться в пространстве и забыть, что сделала только что", - рассказал Носик.

"Дорогие друзья!!!!!! Все в порядке!!! Слава Богу, Маму ночью нашли сотрудники полиции!!!! Жива!! Здорова!!!!!!!!! Всем огромное спасибо за поддержку!!!!!!!!!!!!!" - сообщил сегодня актер.