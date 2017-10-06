В Краснодаре уволена учительница, обидевшаяся до слез из-за недорогого подарка

В Краснодаре уволена учительница начальных классов, обидевшаяся до слез из-за недорогого подарка. Учительница первоклассников расплакалась, когда получила от родителей к своему профессиональному празднику букет цветов и конверт.

Инцидент произошел в одной из школ Прикубанского округа Краснодара. Глава родительского комитета рассказала, что учительница не приняла букет цветов и конверт с деньгами из-за того, что посчитала недостаточной сумму в нем для подарка от всего класса. Учительница расплакалась и вернула конверт. И букет Елена Сергеевна не приняла.

Со слов главы родительского комитета, учителю физкультуры и музыки, директору и завучу надо было положить в конверты по две тысячи, - сообщает издание "Блокнот". Родители первоклассников, мягко говоря, удивлены поведением учительницы.

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов подтвердил этот случай с подарком.

Педагог уволена. По словам чиновника, в ближайшие дни во всех школах Краснодара будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости аналогичных ситуаций.