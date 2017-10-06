Катание на санях возродят на Воробьевых горах

На территории спортивного комплекса построят трассу для спуска натурбана – санных гонок. Здесь же планируют построить инфраструктуру для развития российского санного спорта. Кроме того, трассу можно будет использовать для тренировок и спортивных мероприятий. Работы планируют завершить в следующем году, сообщает прортал "Москва 24"



Как рассказал председатель координационного совета по реконструкции спортивного комплекса "Воробьевы горы" Андрей Брабец, зимой на трассе будут тренироваться спортсмены национальной сборной. Он добавил, что на территории комплекса проведут мастер-классы для новичков и любителей спуска на санях и тюбинга.



Брабец подчеркнул, что катание на санях является популярной русской традицией, а значит этот вид спорта привлечет на Воробьевы горы иностранных туристов.



Еще одно зимнее развлечение для москвичей – ледовые катки – будут доступны с 1 ноября. Ранее сообщалось, что в это день откроют около 200 катков с искусственным льдом.

