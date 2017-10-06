Владимир Бурматов добился подключения отопления в дома челябинцев

Четыре дома в Челябинске стали заложниками ситуации, которую допустил подрядчик фонда капремонта. Многоквартирники № № 8 и 10 по улице Артиллерийской и № 4, 5 по улице Кудрявцева в канун отопительного сезона остались не только без отопления, но и без самих батарей.

Вместо того, чтобы начать работы в июне, батареи срезали лишь в сентябре. До старта отопительного сезона оставались считанные недели. К моменту, когда в других домах батареи уже стали горячими, у жителей вместо них зияли огромные дыры на улицу. Владимир Бурматов приехал на проблемные дома и лично осмотрел масштаб безобразия.

На сегодняшний день в одном доме батареи смонтированы, еще в одном на этой неделе будет закончен монтаж радиаторов и запущены системы, в остальных ведутся работы. Тепло людям дадут в ближайшие дни. Кроме этого, есть множество вопросов как по качеству материалов, так и по качеству работ. В итоге парламентарий потребовал у работников прокуратуры провести анализ нарушений, влекущих уголовную ответственность.

Нашей первоочередной задачей было запустить отопление, - рассказал он. - Потом уже будем разбираться с подрядчиком, который накануне зимы допустил такую ситуацию.

Дома экстренно подключат к отоплению. А уже работники прокуратуры после запроса Владимира Бурматова разберутся, есть ли здесь состав преступления для возбуждения уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Халатность».