Госдума хочет запретить в России операции по смене пола

Депутат Госдумы Виталий Милонов инициирует ввести запрет в России на проведение операций по смене пола. Милонов разработал законопроект и намерен внести документ на рассмотрение в Госдуму.

По словам депутата, сейчас нет никаких медицинских причин для проведения человеку хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте. Он уверен, что любые физиологические отклонения или заболевания, если их диагностируют врачи, и они угрожают жизни человека, можно купировать или вылечить еще в детстве, - сообщает ТАСС.

При подготовке законопроекта Милонов опирался на мнение врачебного сообщества. Как он считает, желающие сменить свой пол "нуждаются не в операциях, а в психической или психологической помощи".

"Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать? Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию - это антигуманно", - полагает депутат.