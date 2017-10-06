Coциум роботов создадут в России

Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" планируют создать социум роботов, пишет "М24".



По словам руководителя отделения нейрокогнитивных наук и интеллектуальных систем Курчатовского НБИКС-центра Валерия Карпова, ученые работают над тем, как перенести на роботов модели социального поведения. Социум технических устройств можно будет использовать для охраны, мониторинга и патрулирования больших территорий.



Программисты обучают роботов взаимодействовать, чтобы выжить в лесу. На специальном полигоне проводят эксперимент, во время которого одни разведывают территории, а другие добывают ресурсы. Исследователи отмечают, что роботы сами выбирают себе лидера. Затем специалисты периодически меняют его характер, чтобы проверить, как это повлияет на работу всего сообщества.



Одно из направлений деятельности лаборатории роботехники является повышение технической автономности устройств в естественной среде. Ученые работает над тем, чтобы научить роботов функционировать без энергопитания длительное время.



В "Курчатовском институте" находится самое масштабное объединение мобильных мини-роботов в России. Там насчитывается более 20 отличающихся друг от друга особей.



Ранее гендиректор компании Moven Бретт Кинг рассказал, что уже к 2035 году роботов на Земле может стать больше, чем людей, а сами люди начнут общаться знаками при помощи особых интеллектуальных очков.

