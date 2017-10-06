Авиасообщение между Екатеринбургом и Минском восстановят в октябре

В рамках реализации договоренностей губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова возобновляется прямое воздушное сообщение между Екатеринбургом и Минском. Полеты будут осуществляться авиакомпанией «Ямал» три раза в неделю.

Новые возможности, открывающиеся для пассажиров двух стран, а также развития деловых контактов в связи с появлением прямого рейса обсуждались на встрече председателя Союза туриндустрии Беларуси Филиппа Гулыя с заместителем министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Михаилом Голубевым.

Участники переговоров подтвердили, что открытие прямого рейса станет хорошим подспорьем для поддержки и развития деловых, гуманитарных контактов, а также существенно расширит сотрудничество Среднего Урала и Беларуси в туристической отрасли.

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, в связи с открытием рейса важная задача в рамках взаимодействия с белорусскими коллегами состоит в обоюдном продвижении туристических продуктов двух стран.

«В Минске мы подписали соглашение с белорусским Союзом туриндустрии и уже приступили к выполнению дорожной карты, основной пункт которой – взаимный туризм. Форум «Большой Урал» продемонстрировал высочайший интерес уральцев к белорусскому направлению, а мы, в свою очередь, рады предложить готовые продукты в сфере делового, культурно-познавательного, индустриального туризма», – сказала она.

Эльмира Туканова также сообщила, что в ближайшее время в Минске будет открыта информационно-туристическая стойка Свердловской области и будут организованы информационные туры для туроператоров.

Филипп Гулый поделился планами Союза по созданию бизнес-пакетов для участников деловых поездок, в который помимо традиционных услуг отрасли гостеприимства будет входить посещение туристических точек Беларуси. Кроме этого, он предложил составить для белорусских гостей программы пребывания в Свердловской области, связанные с историей белорусов на уральской земле и адаптировать их для школьников и студентов.

«Мы традиционно видим существенный поток туристов из России. Мы также хотим, чтобы и белорусы ехали на Урал. Отрадно, что по мере интеграции наших государств, растет потребность и в таких проектах. Я уверен, что рейс будет экономически оправдан и конкурентоспособен», – отметил он.

Михаил Голубев поблагодарил участников встречи за конструктивный диалог и пожелал успехов в сотрудничестве.

Отметим, что первый рейс по маршруту Екатеринбург-Минск будет совершен 30 октября.