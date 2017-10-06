Жителя Бирюсинска осудили за издевательство над котёнком

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Бирюсинска Иркутской области, который на глазах у детей с применением садистских методов убил семимесячного котёнка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Это случилось ещё в июле 2013 года в ЖК Новый. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, если это деяние совершено с применением садистских методов, в присутствии малолетних. В рамках расследования мужчина прошёл процедуру судебно-психиатрической экспертизы. Результаты показали, что у него имеются признаки социализированного расстройства поведения. Вместе с тем, они не лишают его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Обвиняемый признан вменяемым.



Мужчина, к слову, вину в совершении инкриминируемого ему преступлении не признал, от дачи показаний отказался. В прокуратуре считают, что собран комплекс достаточных доказательств в его виновности. Уголовное дело будет рассматривать мировой суд, сообщают в прокуратуре Иркутской области.



Напомним, ранее руководитель общественной организации «ЗооЗабота», депутат молодежного парламента при ЗС Приангарья Анна Шломина рассказывала Телеинформу, что случаи жестокого обращения с животными – далеко не редкость. Однако не все они бывают обнародованы.



Сейчас в Госдуме РФ находится на рассмотрении законопроект «Об ответственном обращении с животными». Документ, ужесточающий наказание за издевательства над животными, должны принять в третьем чтении, возможно, уже в этом году. Напомним, к этому привела, в частности, история «хабаровских живодерок», чьи селфи с трупами животных в 2016 году взорвали интернет. К слову, в итоге за свои действия обе девушки получили реальные сроки.

по сообщению портала "Телеинформ"