На Урале стартует конкурс отельеров

В Свердловской области стартует конкурс в сфере гостеприимства «Уральская звезда – 2017». Впереди у участников конкурсные испытания, суть которых – продемонстрировать высокий уровень умения работать с клиентами.

Цель конкурса, который уже в третий раз проводят министерство инвестиций и развития Свердловской области, Центр развития туризма региона и некоммерческое партнерство «Клуб отельеров», – подготовить сферу гостеприимства Среднего Урала к приему новых гостей, в том числе болельщиков ЧМ-2018 по футболу, а также участников крупных деловых мероприятий и туристических событий.

Напомним, задачу продвижения Свердловской области, повышения ее известности в стране и в мире за счет развития конгрессно-выставочной деятельности поставил губернатор Евгений Куйвашев.

Как уточнила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, в этом году заявки на участие в состязании подали не только отели из Екатеринбурга, но и из других муниципалитетов региона.

«Важно, что в конкурсе приняли участия и средства размещения наших муниципалитетов, ведь сегодня, в дни проведения в регионе крупных мероприятий, таких как ИННОПРОМ, мы сталкиваемся с ситуацией, что наши гости останавливаются далеко за пределами Екатеринбурга, поэтому необходимо, чтобы качество услуг в муниципалитетах не уступало отелям столицы Среднего Урала», – отметила Эльмира Туканова.

Среди участников конкурса отели Качканара, Артемовского, Полевского, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Сысерти, Пригородного района, Новоуральска, Асбеста, Алапаевска, Арамиля и других.

Конкурсанты будут состязаться в номинациях: бизнес-отель в категории 3*, бизнес-отель в категориях 4* и 5*, загородный, семейный отель, санаторно-курортный комплекс, городской отель 4* и 5*, городской отель в категориях 3*, «без звезд», открытие года, партнер года. Как рассказали организаторы, среди конкурсных заданий – умение организовать мероприятия для клиентов, в том числе выставок, пресс-завтраков и даже флеш-мобов.

Победитель в каждой номинации определится путем опросного голосования, оценками членов жюри конкурса, а также потребительской оценкой в системах онлайн-бронирования. Жюри конкурса возглавит первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Отметим, сегодня в Свердловской области гостей региона принимают более 500 гостиниц, пансионатов и других средств размещения с общим номерным фондом более 15 тысяч, непосредственно в Екатеринбурге сосредоточено более 60 процентов объектов гостеприимства.