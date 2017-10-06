Генпрокурор РФ прибыл в Екатеринбург

6 октября в уральскую столицу прибыл Генпрокурор РФ Юрий Чайка. Поводом для визита стало совместное совещание Генпрокуратуры РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ при участии представителей Экспертного совета по цифровой трансформации Генпрокуратуры России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в совещании примут Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, статс-секретарь – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, начальники подразделений центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры ряда субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры, транспортные прокуроры, прокуроры природоохранной прокуратуры, комплекса «Байконур», ЗАТО г. Межгорье.

С прокурорами субъектов Российской Федерации планируется обсудить весь комплекс проблем правовой статистики, информационных технологий и информационной безопасности, поставить первоочередные задачи по поэтапному переходу органов прокуратуры Российской Федерации для работы с использованием современных электронно-цифровых технологий, а также принятию мер по усилению законности в деятельности субъектов статистического учета.

Основными целями данных преобразований должны стать повышение оперативности прокурорского реагирования на нарушения закона, создание прозрачной высокотехнологичной среды взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации, бизнеса и граждан, обеспечение прозрачности информационного сопровождения процессов надзорной деятельности, повышение уровня доверия граждан к деятельности органов прокуратуры Российской Федерации.