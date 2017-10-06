На удивление Гитлеру. Возможно, арийцы произошли из России...

Исполнилось 30 лет с тех пор, как в лесостепных красотах Южного Урала, в Челябинской области, было обнаружено древнее круговое городище мистического назначения, которому археологи дали название Аркаим. Его возраст – четыре тысячи лет. Инновационный центр, сказали бы сейчас. Он старше Русского государства на три тысячелетия, античной цивилизации – на тысячелетие, древнееврейских ветхозаветных патриархов – на два столетия, арийской Индии – на пять столетий. Аркаим – ровесник первой династии Вавилона, первой династии Китая, Среднего Царства Египта,

древних Микен.



Незадолго до Аркаима учёные нашли аналогичное поселение рядом, на реке Синташта (поэтому данная культура зовётся синташтинской), а после Аркаима – ещё два десятка подобных городищ на расстоянии 40–60 км друг от друга. Их назвали Страной городов. Кто построил и населял эту страну? Достоверно известно лишь одно: согласно антропологии, это были представители европеоидной (белой) расы. Судить о их языке мы не можем – они не имели письменности. Но есть серьёзные основания для интересной гипотезы, и учёные музея-заповедника «Аркаим» рассматривают её как главную. Хотелось бы увидеть физиономии немецких нацистов, если б те узнали, что цивилизация древних ариев, на которую они молились, началась на территории России.



Славянский и арийский языки очень близки друг другу в мистических понятиях, даже слово «Бог» имеет арийское происхождение, если быть точным – иранское. Кстати, арии, по-видимому, были симпатичным народом. В том смысле, что другие перенимали их название – и вовсе не в результате силового воздействия. В Тюменской области и

в Ханты-Мансийском округе встречаются посёлки с корневым звучанием «Арья»

в названиях.



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