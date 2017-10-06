Как обеспечивали теплом Троицк

Как и обещали теплосетевики, все работы по восстановлению системы теплоснабжения Троицка успешно проведены до конца недели. Тепло на момент вчерашнего вечера вернулось в 115 домов.

Напомним, что из-за несвоевременной подготовки к отопительному сезону система отопления Троицка оказалась недоремонтированной. Из-за этого старт отопительного сезона оказался под угрозой срыва. В минувший понедельник ситуация стала критический — в муниципалитете объявили об угрозе чрезвычайной ситуации. Для того, чтобы разобраться с проблемами, глава региона Борис Дубровский отправил в Троицк четыре аварийные бригады челябинского МУП «ЧКТС».

Специалисты за первые же сутки нашли 8 прорывов трубы. Они обещали дать отопление в ближайшие 2-3 дня, а если не обнаружатся новые течи — то и раньше. Обещание выполнено. Центр Троицка обеспечен отоплением.

Отметим, что на месте был развернут оперативный штаб сотрудников МЧС, в понедельник прибыла передвижная котельная из Копейска, чтобы обогреть хоть часть домов. Сюда же прибыл замгубернатора Сергей Шаль, чтобы лично руководить ситуацией. До этого времени тепло было пущено по параллельным трубопроводам, но подать тепло удалось лишь по периметру города, на центр мощностей не хватило.

На момент позднего вечера четверга, 5 октября, в горадминистрации Троицка отчитались о подключении к системе отопления 115 домов.

- На улице Ильина и Летягина идет процесс подключения, а этой ночью заполнялась система по направлению улицы Володарского, - отмечается в сообщении.