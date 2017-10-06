Московские пенсионеры смогут бесплатно получить образование в университете

Уже с 1 ноября московские пенсионеры смогут бесплатно получить образование в рамках проекта "Серебряный университет".

Пожилым людям удастся изучить иностранные языки, а также освоить компьютер и получить рабочую специальность, уточняется сегодня на официальном сайте столичной мэрии. Глава департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян подчеркнул, что целью данного проекта является продление творческого и профессионального долголетия пенсионеров.

Отмечается, что занятия будут проводиться в филиалах Московского городского педагогического университета и в центрах социального обслуживания по месту жительства.