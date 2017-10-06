Дорожные знаки портят вид города, но спасают туристов

После громыхающей по Москве программы «Моя улица» ряд улиц просто изобилует дорожными знаками. По мнению некоторых общественников, мало того что от этого становится ещё труднее совершить тот или иной манёвр по правилам ПДД, так ещё и портит облик города.



Порой даже складывается впечатление, будто бы город закупает дорожные знаки только лишь для того, чтобы их воткнуть, а не сделать движение понятнее, удобнее и безопаснее.



Выходит, надо уменьшать количество дорожных знаков на дорогах? Однозначный ответ здесь дать сложно. Во-первых, уже в качестве эксперимента используются вышеупомянутые знаки уменьшенного размера. Они на 30% меньше стандартных.



Во-вторых, в столице собираются уменьшить число знаков, обозначающих стоянку и её запрет. Делать это будут за счёт нанесения нового вида разметки ярко-голубого цвета.



Глава ЦОДД Вадим Юрьев заявил, что после благоустройства улиц количество пешеходов на увеличивается в шесть раз, а число ДТП падает. Так, за прошлый год на столичных дорогах аварийность уменьшилась на 37%, смертность снизилась на 17%. Плюс за семь месяцев этого года количество ДТП без пострадавших в столице также снизилось на 29%, а количество аварий с травматизмом сократилось на 50 тысяч. Выходит, нагромождение знаков хоть и портит виды и фотографии туристам, зато оставляет их ноги и головы в целости и сохранности?



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