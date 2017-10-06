Жители Петербурга опасаются тараканов и ухудшения криминальной обстановки

Как рассказала жительница дома 8 по улице Магистральная, расположенной в Бернгардовке, в квартире на первом этаже разом заселилось минимум 30 гостей из ближнего зарубежья.

Ее беспокоит антисанитария: когда там жила предыдущая партия трудовых мигрантов, пришлось ждать их выезда и полной обработки помещения, а до этого от тараканов не спасало ничего.

В группе соцсети «Бернгардовка» комментаторы поясняют, что заселились рабочие фабрики «Труд»: раньше жили кореянки, сейчас приехали узбеки, которые будут трудиться швеями за 25-30 тысяч. Местные, говорят, за такие деньги работать не идут. Мигранты приехали легально и с документами у них все в порядке.

Тем не менее жителей беспокоит, не отразится ли проживание новых рабочих на криминальной остановке: раньше жили женщины, а теперь прибыли швеи в основном мужского пола.

Кроме того, площадь помещения, где когда-то была квартира, потом общежитие, затем открыли кафетерий, и вот теперь снова завезли кровати, - около 50 метров. Не слишком просторно для 30 человек. «Почему бы руководству фабрики не подыскать более подходящее помещение для своих работников?» - задаются вопросом жители Бернгардовки. Они также собираются жаловаться в надзорные органы, в частности, в прокуратуру.

(По материалам maxpark.com smena,ru spbdnevnik,ru)