В Кремле объявлен победитель конкурса «Учитель года-2017»

В Кремле в профессиональный праздник учителей объявлен победитель конкурса «Учитель года-2017». Лучшим учителем России назван преподаватель истории Илья Демаков.

Большое жюри, состоящее из профессионалов, определило сначала 15 финалистов, а затем и пятерку победителей. Илья Демаков преподает историю в гимназии в Санкт-Петербурге.

15 лауреатов, лучших педагогов этого года, в Кремле поздравил Владимир Путин. В своем поздравлении Путин отметил, что «Россия всегда славилась качеством образования, сильными педагогическими традициями, выдающейся профессиональной школой». «У нас есть немало сильных образовательных учреждений с уже сложившейся репутацией. И отрадно, что с каждым годом число новых школ-лидеров растёт. И не только в столицах, в рейтинге лучших школ страны в этом году представлено 72 региона Российской Федерации – такие города, как Саранск, Кировск, Омск, Казань и многие другие», - сказал российский лидер.